性風俗店に20代女性を紹介したとして、警視庁と千葉県警の合同捜査本部は17日までに、職業安定法違反（有害業務目的紹介）の疑いで、国内最大級の風俗スカウトグループ「ナチュラル」トップの小畑寛昭容疑者（41）＝住所不定＝を再逮捕し、グループメンバーら3人を新たに逮捕した。容疑者らが店から紹介料を受け取ったとみて調べる。4人の逮捕、再逮捕容疑は共謀して2023年9〜11月ごろ、群馬県高崎市の性風俗店に女性を紹介し