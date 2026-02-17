女優の大原優乃（26）が17日、東京・新宿紀伊国屋ホールでつかこうへいさんの名作舞台「熱海殺人事件―ラストメッセージ―」の初日を迎え、本番前に本紙などの取材を行った。ヒロイン役を熱演し「熱海殺人事件の歴史に残るような（役名の）水野朋子を生き抜きたい」と力を込めた。主人公の愛人警官役で、長いせりふまわしやセクシーな演技が求められる難役として知られている。演出は自身も出演したドラマ「教場」シリーズの監