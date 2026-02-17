衆院選では自民党が歴史的圧勝を収めた一方、チームみらいも11議席を獲得。両党の躍進には「次世代投資」を重視する新しいリベラル層の支持が影響したと、専門家は分析している。比例は南関東ブロック名簿35位も当選14日、総務省で行われた衆議院選挙・比例代表選出議員の「当選証書付与式」では、村木汀（26）議員が証書を受け取る姿があった。なにせ、比例だけで67議席も取ってしまった自民党には、最年少、26歳になったばかりの