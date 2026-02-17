女優の浜辺美波（25）が17日、都内で行われた映画「ほどなく、お別れです」（三木孝浩監督）に登壇した。浜辺とダブル主演を務め、「将軍SHOGUN」シーズン2の撮影でカナダに滞在中のSnow Man目黒蓮（29）はリモート参加した。同作で、浜辺が就職活動に全敗し葬儀会社インターンとして入社した新人葬祭プランナー清水美空を演じ、目黒が美空とタッグを組むが葬祭プランナー漆原礼二を演じた。目黒の存在について、浜辺は「すてき