ニチレイは2月17日開催の取締役会において、4月1日付で代表取締役社長（CEO）に嶋本和訓取締役上席執行役員（ニチレイロジグループ本社社長）が就任する人事を決めた。大櫛顕也社長は代表取締役会長に就く。食品事業統合後の成長戦略を確実に推進し、グループシナジーの最大化を図るため、経営体制を強化する。6月開催予定の定時株主総会および取締役会を経て正式に決定する。ニチレイロジグループ本社は4月1日付で嶋本氏が社