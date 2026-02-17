エバラ食品工業の春夏商品の方針が固まった。「価値の明確化」をテーマとし、中心の「黄金の味」は新規顧客獲得を推進。若年層をターゲットに新たに「焼肉堪能」シリーズを投入し、焼肉のおいしさへの没入感を楽しむという従来とは異なった新たな価値を訴求する。春夏の新商品は「黄金の味焼肉たれポン酢」、「焼肉堪能」6品、「プチッとうどん」、「プチッとうどんプラス」、「プチッと中華」3品を2月13日から全国発売（一