ゴリラズはニューアルバム『The Mountain』を来月リリース予定。このアルバムをひっさげてイギリス、アイルランドを巡るツアーに出発し、6月20日にはロンドンで一夜限りのヘッドライン公演を行うことになっている。このヘッドライン公演が、サッカーファンからも注目を集めているようだ。会場はトッテナムの本拠地トッテナム・ホットスパー・スタジアム。しかし中心人物のデーモン・アルバーンはチェルシーファンであることを公言