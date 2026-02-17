札幌市手稲区で５人が死傷した住宅爆発の火災について、北海道ガスは会見を開き、住宅の敷地内のガス管に腐食による穴があったと明らかにしました。（北海道ガス川村智郷社長）「多大なる苦痛とご不便をおかけしていることを心より深くお詫び申し上げます」北海道ガスは会見を開き、先週、札幌市手稲区で５人が死傷した住宅爆発の火災について、住宅のガス管に腐食による直径２ミリ程度の穴が確認されたと明らかにしました。この