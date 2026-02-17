「ハンカチ王子」こと元日本ハム投手の斎藤佑樹氏が１７日、キャスターを務める日本テレビ系「ｎｅｗｓｅｖｅｒｙ．」（月〜金曜・午後３時５０分）に、イタリア・ミラノから生出演。ミラノ・コルティナ五輪フィギュアスケートのペアで三浦璃来、木原龍一組が金メダルに輝いた演技を生観戦した興奮を伝えた。番組冒頭で一夜明けた会場前から生中継で出演した斎藤さんは「気温はおそらく５度くらいなんですけど、僕自身はめち