9人組グループ・Snow Man目黒蓮が17日、映画『ほどなく、お別れです』大ヒット御礼舞台あいさつに中継で登壇した。『SHOGUN将軍』撮影のため、カナダに滞在中の目黒は大きなスクリーンから「きょうはちょっとおもしろい形の…（笑）こういう形だけど時間を共有できてうれしいです」と観客に向け、あいさつした。【写真】素敵！画面越しに笑い合う浜辺美波＆目黒蓮浜辺は目黒に向け「さっきも、（中継を）つないであいさつ