全日本女子野球連盟は１７日、３月２０日に開幕する“女子のセンバツ”第２７回全国高等学校女子硬式野球選抜大会の概要を発表。決勝は４月４日に東京ドームで行われることになった。決勝は２２年より同球場で開催されており、５大会連続。デーゲームの巨人・ＤｅＮＡ戦が終了した午後７時開始を予定している。今大会から、準決勝までは栃木と埼玉の２地区に分かれて、５７チーム（５６校と１連合チーム）が戦う。昨年は神戸