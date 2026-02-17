川崎市選挙管理委員会は１６日、衆院選で３２票の不在者投票が無効になるなどのミスがあったと発表した。発表によると、麻生区内の投票所で８日、職員が郵便などで事前に届いていた計約１１００票の不在者投票用紙を封筒から取り出して投票する際、小選挙区の３０票を取り出し忘れた。１０日に封筒に残っているのが見つかった。川崎区でも同様に、封筒から比例代表２票の取り出し忘れがあった。また、多摩区の小選挙区の投票