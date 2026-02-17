打撃練習するソフトバンク・山川＝宮崎軽快なスイングで乾いた打球音を次々と響かせ、周囲をどよめかせた。ソフトバンクの山川は17日、宮崎キャンプで全体の昼食時間に臨んだ特打で約70スイングし、中堅や左翼方向を中心に21本の柵越えを放った。オフに体重を約10キロ減らし、104キロ台になり「切れが出て、飛距離はむしろ伸びている。手応えはある」と笑った。不振で4番を外れたこともあった昨季の悔しさを払拭すべく、日本シ