アイドルグループSnowManの目黒蓮（29）が主演する映画「ほどなく、お別れです」（監督三木孝浩）の大ヒット舞台あいさつが17日、都内で行われた。ステージにはダブル主演する女優の浜辺美波（25）らが登壇。葬祭プランナー役を務める目黒は、米ドラマ「SHOGUN将軍」シーズン2の撮影のため、カナダに滞在中だが、この日はカナダと日本をリモートでつないで出席した。縦6.2メートル、横15メートルの巨大スクリーンに目黒