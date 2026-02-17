漫才コンビ「天才ピアニスト」の竹内知咲とますみが１７日、大阪・読売テレビ局内で行われた「マウスコンピューターｐｒｅｓｅｎｔｓ第１５回ｙｔｖ漫才新人賞決定戦」（３月１日午後３時）の記者会見に出席した。ｙｔｖ漫才新人賞は、関西で活躍する芸歴１０年目以下の若手漫才師による賞レースだ。２０１１年に創設され、今年で１５回目を迎える。今回、事前ＲＯＵＮＤを勝ち上がってきた「ぐろう、シカノシンプ、ぎょうぶ、