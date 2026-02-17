JA全農ミートフーズの2026年の加工品の新商品は12品(うち秋冬期に2品)を投入する。全国11都府県に展開する12カ所の加工拠点の機能を生かし、国産原料にこだわった高付加価値･差別化につながる商品を多数ラインアップしている。NB商品のうち、神奈川工場(相模原市中央区)からは、発売11年目を迎える「国産豚ロース味噌漬け」シリーズから、新たに四季に合わせたフレーバーとして、春夏期には「桜味噌たれ」「日向夏味噌たれ」、秋冬