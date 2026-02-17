【日本航空 ボーイング 737-800】 3月21日ごろ 発売予定 価格：1,980円 ハセガワは、プラモデル「日本航空 ボーイング 737-800」の完成品見本を公開した。発売は3月21日ごろを予定し、価格は1,980円。 本商品は国内線で運用されているJALのボーイング 737-800を1/200スケールプラモデル化したもの。パーツカラーは胴体がホワイト、翼がグ