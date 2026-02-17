【ぬーどるストッパーフィギュア 聖徳太子】 8月 展開開始予定 フリューは「ぬーどるストッパーフィギュア」より「聖徳太子」の展開を8月から開始する。 本製品はTVアニメ「ギャグマンガ日和GO」に登場する「聖徳太子」が、額をグリグリして眉間から光を出したい様子で座る姿を再現したフィギュア。カップ麺のふたや机、棚のふちに座らせて飾れる。 アニ