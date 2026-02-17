レディースブランドのハニーズが、人気雑貨ブランドSWIMMERと夢のコラボ♡2026年2月17日（火）より、公式オンラインショップ限定で発売スタートしました。ポップでレトロな世界観に、ときめきが止まらないラインナップ。毎日に“kawaii”をプラスしてくれる注目コレクションです。 ポーチ＆トートの注目アイテム サガラ刺繍ポーチ 価格：1,780円 ふわもこのサガラ刺繍がキュӦ