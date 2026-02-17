米民主党のマーク・ケリー上院議員＝1月、ワシントン（ロイター＝共同）【ワシントン共同】米民主党のマーク・ケリー上院議員（61）は17日までに放映された英BBC放送のインタビューで、2028年の米大統領選への出馬を真剣に検討していると述べた。ケリー氏は西部アリゾナ州選出で、海軍出身の元宇宙飛行士。共和党のトランプ政権の「違法な命令」に従わないよう軍人らに呼びかけた民主党議員の一人として知られる。ケリー氏は「