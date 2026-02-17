タレントのＭＥＧＵＭＩが１６日、テレビ朝日系「ＭＥＧＵＭＩママのいるＢａｒ」で、後輩のグラビアアイドルたちへ、自身が売れるために行っていた秘策を伝授した。この日は森脇梨々夏、ＳＴＵ４８の工藤理子、榎原依那がゲスト。３人はグラビアのレジェンドでもあるＭＥＧＵＭＩがどうやって人気を博していったかに興味津々。今の時代のようにＳＮＳがなかったことから、どうしていたのか？との質問が飛んだ。ＭＥＧＵＭＩ