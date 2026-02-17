ミラノ・コルティナオリンピックで二つの銀メダルを獲得したフィギュアスケート男子の鍵山優真（オリエンタルバイオ）の動画が話題だ。今大会の公式マスコット「ティナ」のぬいぐるみをメダルにセットしてみせる動画で、公開１日で１０万件以上の「いいね！」を集めている。（デジタル編集部）動画は国際オリンピック委員会（ＩＯＣ）が１６日、日本語公式のＳＮＳで公開した。鍵山は五輪のマークをかたどったサングラスをかけ