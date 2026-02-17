気候変動適応推進会議で発言する石原環境相＝17日午後、環境省政府は17日、地球温暖化による災害被害などを軽減するために策定する「気候変動適応計画」の見直しに向けた議論を始めた。最新知見を反映させ、災害、農業、健康、産業など、分野横断的に取り組む適応策を検討し、来年3月までの閣議決定を目指す。適応計画は、温室効果ガス削減方針などの緩和策を示した「地球温暖化対策計画」と車の両輪で、政府方針の指針になる