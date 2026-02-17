SixTONES 松村北斗がダメージヘアケアブランドanummy（アニュミー）のアンバサダーに就任。同ブランドの発表会に出席した。 （参考：SixTONESが示す「人を楽しませる」という原点6人で迎える6周年は何よりも大切なアニバーサリーに） 松村は新CM「きっと、たぶん」編に出演。研究熱心な理系男子“ホクト研究員”を演じている。松村はこのCMについて「撮影したのは夏休みで、高校にお邪魔し