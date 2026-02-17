亜細亜大からドラフト3位で入団した22歳ルーキーがまたしても存在感を放った。巨人のドラフト3位左腕・山城京平投手が17日、ロッテとの練習試合に先発。2回2安打無失点、1奪三振と好投した。「スライダーえぐ過ぎない？」「山城かなり良いな」とファンの間でも注目が集まっている。初回、先頭の高部瑛斗外野手を132キロのスライダーで空振り三振に仕留めると、続く打者も遊ゴロ、一飛に打ち取り3者凡退の立ち上がり。2回は1死