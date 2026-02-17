京セラドームが8年ぶりに“改修”オリックスは16日、本拠地・京セラドームの人工芝を張り替えることを発表した。球場の公式X（旧ツイッター）は、同日に張り替え初日の様子を早速投稿。「こういう壮大な動画好き」「なにこれ面白い！」「これは楽しみ」と注目する声が上がっている。京セラドームの人工芝が更新されるのは2018年以来8年ぶり。14日から改修工事が始まっており、28日に完了する予定となっている。今回採用された