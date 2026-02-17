静岡市内の企業がベビー服などを市に寄付 静岡市は、観光開発事業を営む市内の企業「CSAトラベル」からベビーや幼児の衣服529点の寄付があったと発表しました。 【写真を見る】「子育て支援の一助になれば」地元企業が静岡市にベビー服など約530点を寄付 市内の子育て支援センターで配布中＝静岡市 衣服はすべて新品で、ベビー用のロンパースや、スナップ付きのTシャツ、スタイ（よだれか