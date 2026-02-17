韓国の7人組グループ・BTSのSUGA（シュガ／32）が17日、自身のインスタグラムを更新。愛猫との日常の1コマを披露し、ファンから反響が集まっている。【写真】「やっぱり飼い主に似て美人さん」BTS・SUGAが公開した愛猫・タンくんの愛らしいショット韓国旧正月「ソルラル」を迎え、SUGAは「あけおめ（韓国語）」とコメントし、愛猫・タンくんの写真を複数枚公開。洗面台から目だけを出してカメラを見つめるショットや、布団の中