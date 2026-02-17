ダンス＆ボーカルグループ・FANTASTICSのボーカルで俳優の八木勇征（28）が14日、自身のインスタグラムを更新。バレンタインの日に自身の赤ちゃん時代の写真を公開した。【写真】「チョコたくさん食べそうでしょ」公開された“赤ちゃん時代”の八木勇征八木は「ハッピーバレンタイン」と書き出し、「最近写真撮ってなさすぎてこのファンキー八木ジュニアで許してください」と、ユーモアたっぷりに貴重なショットを投稿。「ほら