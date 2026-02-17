◇プロ野球・巨人春季キャンプ第4クール4日目 練習試合 巨人3-3ロッテ(17日、沖縄・那覇)ロッテとの練習試合で初の対外試合を迎えた丸佳浩選手が、インタビューに応じました。今季初の対外試合に出場した丸選手。第2打席ではレフトへのタイムリーを記録するなど上々の仕上がりを見せます。この日のテーマは、相手投手のストレートにしっかりとコンタクトすること。イニングごとに変わる、タイプの違う投手それぞれに適応することを