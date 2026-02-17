ラグビーのリーグワンは17日、2月8日（日）に降雪で中止となった1部第7節の東京SG―相模原（東京・秩父宮ラグビー場）戦を、3月7日（土）に同会場で行うと発表した。降雪の影響で試合が中止・延期となったのは、2部では一昨季の2024年3月3日、釜石SW―GR東葛（岩手・釜石鵜住居復興スタジアム）が2週間後に延期となった事例があったが1部ではリーグ創設以降初。従来は試合のない「バイウィーク」だった3月7日に再試合が行われ