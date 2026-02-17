一見無関係に思える建築とバクテリアは実は深い繋がりがあるという。2月17日の「大竹まことゴールデンラジオ（文化放送）」では、「菌の器」という本の著者で建築家の板坂諭に菌と建築の関係性を聞いた。 大竹「板坂さんは『菌と器』という本をお書きになりましたが、建築と菌って何か関係があるんでしょうか？」 板坂「我々建築家は空間の中の快適さを設計します。快適なのは温度だとか湿度だとか照明だとかありま