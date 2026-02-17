【モデルプレス＝2026/02/17】声優・歌手の平野綾が2月16日、自身のInstagramを更新。コンサート衣装姿を公開し、話題を呼んでいる。【写真】38歳美人声優「大人っぽくて印象変わる」大胆スリットで美脚見せ◆平野綾「Concert for LEVAY 〜Happy 80th Birthday〜」衣装姿を公開平野は「今回のお衣装はこちら！セトリも合わせて」と添えて、14日・15日に開催された数々のミュージカルを生み出した作曲家のシルヴェスター・リーヴァ