韓国料理が恋しくなったら、まずはこの一杯。人気料理家・コウケンテツさんに教わるのは、家にある材料で気軽に作れる『豚バラクッパ』。炒めた豚バラのうまみが溶け込んだ、やさしくもコクのある味わいのスープが絶品。野菜もたっぷりで、食べ応え満点です。『豚バラクッパ』のレシピ材料（2人分）豚バラかたまり肉……200g ねぎ……1/2本 大根……150g（約4cm） にんじん……1/2本（約75g） 生しいたけ……2個 溶き卵……1個分