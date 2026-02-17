鹿児島県指宿市の海で、伊勢えびを密漁したとして、鹿児島市の派遣社員の男2人が逮捕・送検されました。2人が密漁したとされる伊勢えびは合わせて123匹、重さはおよそ36キロにのぼるということです。 漁業法違反の疑いで現行犯逮捕、送検されたのは、いずれも鹿児島市の派遣社員の男2人です。 鹿児島海上保安部によりますと、2人はおととい15日夜、漁業権をもっていないにも関わらず指宿港近くの海に潜り、伊勢えび123匹・およそ