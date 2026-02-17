岡山・香川の天気予報18日 17日(火)の岡山県はおおむね晴れて穏やかな一日となりました。最高気温も10℃を超えたところが多くありました。香川県も同じく晴れましたが、最高気温は10℃前後のところが多く、日差しはあるものの空気は冷たく感じられました。 18日(水)も岡山、香川ともに広い範囲で晴れそうです。ただ、沿岸部を中心にお昼前後から風が強まりそうです。 また、岡山県北部の山沿いでは夕方以降に雪が降る