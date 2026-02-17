今日17日は、関東では気温が10℃に届かず、真冬の寒さとなりました。明日18日は関東も寒さがゆるみ、この時期らしい気温となりそうです。3連休は全国的に気温が上昇します。関東から西では20℃以上の暖かさの所もあるでしょう。急速な雪どけによる雪崩など注意が必要です。今日17日は関東で10℃届かず真冬の寒さ今日17日の最高気温は多くの所で、平年並みか平年より低くなりました。午後3時までの最高気温は、新潟市で5.7℃、大