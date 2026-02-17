消費者物価指数（確報）（1月）16:00 結果0.1% 予想0.1%前回0.1%（前月比) 結果2.1% 予想2.1%前回2.1%（前年比) 結果-0.1% 予想-0.1%前回-0.1%（調和消費者物価指数（HICP）・前月比) 結果2.1% 予想2.1%前回2.1%（調和消費者物価指数（HICP）・前年比)