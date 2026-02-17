１７日の東京株式市場は、買い手控えムードのなか日経平均は引き続き下値を探る動きとなった。寄り後に先物主導で下げ幅を広げたが、取引終盤は戻り足に転じた。 大引けの日経平均株価は前営業日比２３９円９２銭安の５万６５６６円４９銭と４日続落。プライム市場の売買高概算は２２億７４５７万株、売買代金概算は６兆３０９２億円。値上がり銘柄数は６７７、対して値下がり銘柄数は８６５、変わらずは５５銘柄だっ