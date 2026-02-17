メインシナリオ…高値圏から下げが続いてきた。上値の重い展開となっており、転換線や5日線に上値を抑えられて、下値を探る展開が見込まれる。その場合、ボリンジャーバンド－１σの107.21が最初のポイントとなる。ここを抜けて来ると、2月2日の安値106.86、1月26・27日の安値106.08を試すこととなろう。 サブシナリオ…一方、上昇した場合は、転換線の109.25、110円の節目、2月9日の高値110.79、111円の節目などを