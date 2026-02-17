メインシナリオ・・・12日に一時180.81円まで下落したあと下げ渋っているが、戻りは鈍く、直近の安値圏でのもみ合いにとどまっている。12日の安値180.81円を割り込んで直近の安値を更新し、一目均衡表の雲の下限の180.63円も下抜けば、昨年11月24日の安値180.07円や180円の節目、昨年11月21日の安値179.77円を試す可能性がある。昨年11月21日の安値179.77円を維持できないようなら、昨年11月14日の安値178.98円がターゲット