14年ぶりの民放連ドラ主演俳優の永作博美（55）が4月スタートのTBS系「時すでにおスシ!?」（火曜午後10時）に主演することが、発表された。子育てを卒業したシングルマザーが、ひょんなことから鮨アカデミーに飛び込み、鮨職人を目指す仲間たちとの出会いに刺激を受けながら、前向きに生きる人生応援ドラマである。【写真を見る】永作博美と松下由樹がバチバチ火花を散らせた伝説の名作永作が演じるのは、14年前に夫を不慮の事