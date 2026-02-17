山形県内で、「簡単に稼げる」とうたうメールやSNSのメッセージをきっかけにした特殊詐欺被害が相次いで発生しました。県警は、不審な勧誘には応じず、すぐに警察や家族に相談するよう注意を呼びかけています。新庄市では2025年12月、60代の男性がパソコンに届いた「月収120万円が一切何もせず受け取れる」などとするメールを信用し、会員登録を行いました。男性は案内に従い、2026年1月6日にサイト上で提示さ