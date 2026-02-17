火事があった別府市亀川 17日午前、大分県別府市で住宅が焼ける火事が起きました。 焼け跡から1人の遺体が見つかり、警察は連絡が取れなくなっている住人の可能性があるとみて、身元の特定を進めています。 火事があった別府市亀川 火事があったのは別府市亀川にある木造平屋建ての住宅です。警察や消防によりますと、17日午前9時ごろ、「家の屋根から煙が見える」と近所の人から119番通報がありました。