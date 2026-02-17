他人の証券口座に不正にアクセスし、株価を操作した罪に問われている中国籍の男の初公判が行われ、男は起訴内容を認めました。川崎市の貴金属輸出会社「L＆H」と、代表で中国籍の林欣海被告（38）は2025年3月、仲間と共謀し、他人名義の10人分の証券口座に不正にアクセスしたうえで、「L＆H」や他人名義の証券口座、あわせて11つの口座を使って上場会社の株式を売買し、株価を不正に操作した罪に問われています。東京地裁できょう