中国ではきょう、旧暦の正月「春節」を迎えました。一部地域では花火や爆竹の規制が緩和され、街はお祝いムードに包まれました。記者「日付がかわって、旧暦の正月・春節を迎えました。あちこちで花火が打ち上がり、あたりはものすごい音が響き渡っています」打ち上げ花火をする若者に、手持ち花火を楽しむ子どもの姿も。街のいたるところから花火や爆竹が絶え間なく打ちあがり、地面に残った燃え殻がその規模を物語ります。記者「