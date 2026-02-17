ミラノ・コルティナ冬季パラリンピック終了後に、退任すると明らかにしたパラアイスホッケー日本代表の中北浩仁監督＝17日、長野県岡谷市パラアイスホッケー日本代表を長く率いた中北浩仁監督（62）が17日、3月に開幕するミラノ・コルティナ冬季パラリンピック後に退任すると明らかにした。長野県岡谷市での代表合宿で取材に応じ「今回が最後のご奉仕。完璧に勇退するつもり」と話した。2002年に就任し、06年トリノ大会で5位。