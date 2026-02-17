イングランドサッカー協会(FA)は16日、FA杯5回戦の組み合わせ抽選会を開催した。5回戦は3月上旬に行われる予定だ。MF遠藤航が所属するリバプールはウォルバーハンプトン、MF田中碧が所属するリーズはノリッジ(2部)、MF松木玖生が所属するサウサンプトン(2部)はフルハムと対戦。また、ニューカッスルvsマンチェスター・シティ、ウエスト・ハムvsブレントフォードがプレミア勢対決となった。なお、4回戦未消化分のポート・ベイ