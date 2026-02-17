ベーシックは３月２５日に東証グロース市場に新規上場する。上場に際して９０万株の公募と９８万３０００株の売り出し、需要状況に応じて２８万２０００株のオーバーアロットメントによる売り出しを実施する。公開価格決定日は３月１３日。同社はフロントオフィス業務を起点に、業務を支える各種ツールを通じて業務の自動化と生産性向上を支援する。主幹事は岡三証券。 出所：MINKABU PRESS