[故障者情報]湘南ベルマーレは17日、DF高橋直也が左内側膝蓋大腿靭帯損傷と診断されたことを発表した。全治については明らかにしていない。クラブによると、高橋はトレーニング中に負傷。今季はここまで出場がなかった。